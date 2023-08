Entwicklungsministerin Schulze reist nach Westafrika

NOUAKCHOTT (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Svenja Schulze bricht zu einer viertägigen Westafrika-Reise nach Mauretanien und Nigeria auf. Die SPD-Politikerin wird am Montag zu Gesprächen mit der Regierung im Küstenstaat Mauretanien erwartet, der als einer der letzten Partner Europas in der von Armut und Terror bedrohten Sahel-Zone am Südrand der Sahara gilt. Zudem will sie sich über Entwicklungsprojekte in dem Land informieren. Von den knapp fünf Millionen Einwohnern des Landes leben rund 40 Prozent in extremer Armut. Etwa die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder und junge Menschen unter 20 Jahren.

Im Juli hatte Schulze den Vorsitz der Sahel-Allianz, des wichtigsten internationalen Verbunds für die finanzielle Unterstützung der Staaten in der Sahel-Zone im Westen und Zentrum Afrikas, übernommen. Zu diesen Staaten gehört auch der Niger, wo ein Militärputsch vor zweieinhalb Wochen eine regionale Krise ausgelöst hat.

Am Mittwoch reist Schulze nach Nigeria weiter. In Afrikas bevölkerungsreichstem Staat sind Gespräche mit Vertretern der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas geplant, deren Vorsitz Nigeria innehat. Dabei soll es auch darum gehen, wie Deutschland die Bemühungen um eine friedliche Lösung im Niger unterstützen kann.

Mauretanien hat den Vorsitz des Bündnisses G5-Sahel, zu dem es sich mit Mali, Burkina Faso, dem Niger und dem Tschad 2014 zum Kampf gegen gemeinsame Bedrohungen zusammengeschlossen hatte. In den anderen vier Staaten sind mittlerweile Militärregierungen an der Macht. Die Sahel-Allianz wurde von Deutschland, Frankreich und der Europäischen Union gegründet, um die fünf Staaten zu unterstützen. Deutschland ist viertgrößter Geldgeber hinter der Weltbank, Frankreich und der EU./cpe/DP/he