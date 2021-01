Entwurf - Bund plant 300 Millionen Euro für Kinderkrankengeld

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will für die Kosten der Ausweitung des Kinderkrankengeldes aufkommen, mit dem Eltern bei geschlossenen Schulen oder Betreuungseinrichtungen entlastet werden sollen.

Zum Ausgleich der zusätzlichen Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung sei eine pauschale Erhöhung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds in Höhe von 300 Millionen Euro vorgesehen, heißt es in der Reuters vorliegenden, am Dienstag beschlossenen Kabinettsvorlage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Darüber hinausgehende Mehrausgaben würden nach einer Spitzabrechnung ausgeglichen.

Das Kabinett hatte zuvor im Umlaufverfahren eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der Anspruch auf Kinderkrankengeld verdoppelt wird. Jedes Elternteil kann zehn zusätzliche Tage beanspruchen, für Alleinerziehende gibt es 20 zusätzliche Tage. Der Anspruch besteht laut Gesetzentwurf "auch dann, wenn Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen" coronabedingt geschlossen werden, wenn eine Verlängerung von Schul- oder Betriebsferien angeordnet oder wenn die Präsenzpflicht an der Schule aufgehoben werde.