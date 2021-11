Entwurf - Länder sollen sich auf gemeinsame 2G-Regeln verständigen

Berlin (Reuters) - Bund und Länder sollen beim morgigen Corona-Spitzentreffen klären, ab welcher Zahl an Krankenhaus-Einweisungen zusätzliche Corona-Maßnahmen wie 2G-Regeln ergriffen werden sollen.

Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Beschlussentwurf für das Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten hervor. Darin wird nicht nur ein neuer Appell fürs Impfen gefordert. Der Bund soll auch zusagen, die Impfzentren "und andere über die Länder organisierte Impfmöglichkeiten weiter in der bisherigen Weise bis zum 30. April 2022 finanziell zu unterstützen". Die von den Ampel-Parteien angedachten 2G- und 3G-Regeln sollen übernommen werden. Allerdings ist noch unklar, wann und in welcher Form sie greifen sollen. Zu den offenen Fragen gehört etwa, ob es flächendeckende 2G-Regeln geben und ob ab bestimmten Schwellenwerten der Hospitalisierung eine 2G-plus-Regelung greifen sollte: Geimpfte und Genesene müssten dann zusätzlich einen Test vorweisen.

Das 19-Punkte-Papier fasst die Positionen und strittigen Punkte der Länder zusammen. Wegen der nur noch geschäftsführenden Bundesregierung legte diesmal nicht das Kanzleramt einen Entwurf für die Beratungen vor. Einig sind sich die Länder unter Führung von Union, SPD, Grüne und Linken aber, dass der Bund bei der Umsetzung der 3G-Pflicht in öffentlichen Verkehrmitteln helfen soll. Kurzfristig soll auch über eine Verlängerung des Ende 2021 auslaufenden Rettungsschirms für den ÖPNV verhandelt werden, heißt es in dem Papier. Auch die Kosten für die Bürgertests soll der Bund tragen und zudem wieder Hilfe der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerks anbieten.

Umstritten ist eine Formulierung der unionsgeführten Länder, dass die Länderchefs den Bundestag auffordern sollen, das Ausrufen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu prüfen. Merkel und die Union wollen eine Verlängerung dieser Not-Maßnahme über den 25. November hinaus. SPD, Grüne und FDP lehnen dies ab und wollen stattdessen das Infektionsschutzgesetz reformieren.

Am Donnerstagvormittag soll erst der Bundestag über den von den Ampel-Parteien vorgelegten Gesetzentwurf abstimmen. Vor allem die SPD hatte erzwungen, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten erst danach am Nachmittag zusammenkommen. Am Freitag muss dann der Bundesrat über das Infektionsschutzgesetz abstimmen.

In einem Reuters vorliegenden Brief des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) heißt es, dass man nicht zufrieden sei mit dem Ampel-Entwurf. Dies sei "in seiner jetzigen Fassung" nicht zustimmungsfähig im Bundesrat, schrieb Wüst, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. "Alle Anträge der unionsgeführten Länder sind abgelehnt worden", verlautete aus einem anderen CDU-geführten Bundesland.

Die unionsgeführten Länder bestehen etwa darauf, dass ihnen angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie alle bisherigen Maßnahmen weiter zur Verfügung stehen sollten - dies betrifft etwa auch die mögliche Schließung von Betrieben, Restaurants oder Hotel. Nur auf Ausgangssperren sowie die flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas wolle man ebenso wie die Ampel-Parteien verzichten, betonte Wüst in dem Schreiben vom Dienstag.

SPD, Grüne und FDP hatten den Gesetzentwurf nach Kritik auch aus den eigenen Reihen mehrfach nachgeschärft und etwa Länderöffnungsklauseln eingebracht. Über den von der Ampel gewünschten neuen Maßnahmenkatalog hinausgehende Regeln sollen die Länder aber nur bis zum 15. Dezember verhängen dürfen. Das sei nicht ausreichend, schrieb Wüst mit Blick auf die Infektionsentwicklung im Winter. Er forderte zudem Hilfen des Bundes: "Schließlich ist es aus unserer Sicht wichtig, dass etwaige wirtschaftliche Härten durch entsprechende Hilfen ausgeglichen werden."