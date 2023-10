Regierung will Arbeitsverbot für Asylbewerber lockern

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will voraussichtlich am Mittwoch neue Regeln auf den Weg bringen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen.

Das Kabinett solle eine Formulierungshilfe für Gesetzesänderungen beschließen, die an ein laufendes Gesetzgebungsverfahren im Bundestag angedockt würde, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen. Die Bundesregierung erhofft sich davon eine höhere Beschäftigung von Asylsuchenden. Dies soll auch Städte und Gemeinden bei den Sozialleistungen entlasten. Der Migrationsexperte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sprach von Schritten in die richtige Richtung, warnte aber vor zu großen Erwartungen an die Beschäftigungseffekte. "Radikal ist das nicht", sagte er Reuters.

Die Arbeitserleichterungen für Asylbewerber und Geduldete sind Teil des Migrationspakets, auf dessen Eckpunkte sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP in der Ampel-Regierung vor drei Wochen verständigt hatten. Den ersten Teil hatte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits vorige Woche im Kabinet auf den Weg gebracht mit Gesetzesänderungen, die schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ermöglichen sollen.

AUSLÄNDERBEHÖRDEN SOLLEN BESCHÄFTIGUNGSERLAUBNIS ERTEILEN

Im Kern geht es laut dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf um drei Änderungen. Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen künftig bereits nach sechs statt neun Monaten arbeiten dürfen. Die zweite Änderung betrifft die Duldung, die abgelehnte Asylbewerber im Fall von Beschäftigung oder Ausbildung erhalten können: Davon sollen Ausländer profitieren können, die bis zum 31. Dezember 2022 nach Deutschland gekommen sind. Bisher war der Stichtag der 31. August 2018. Drittens sollen Ausländerbehörden ihre Zustimmung zur Beschäftigung von geduldeten Ausländern künftig im Regelfall erteilen. Bisher ist dies nur eine Kann-Regelung, die im Ermessen der Behörde liegt.

"Die Verkürzung des Beschäftigungsverbots ist ein richtiger Schritt, aber sinnvoller wären eine Verkürzung auf drei Monate oder eine vollständige Aufhebung gewesen", sagte IAB-Migrationsexperte Brücker. Die neue Stichtagsregelung bei der Beschäftigungsduldung sei richtig: "Das erweitert den Kreis derjenigen erheblich, die davon profitieren könnten." Positiv sei auch, dass die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis nicht mehr dem Ermessen der Ausländerbehörde überlassen bleibe: "Das hat bislang eine riesige Rechts- und Planungsunsicherheit, auch für Arbeitgeber, geschaffen und ist sehr unterschiedlich angewandt worden."

In der Begründung der Gesetzesänderungen heißt es, angestrebt werde eine "möglichst bundeseinheitliche Praxis in der Anwendung der Regelung". Die Ausländerbehörden könnten bei "Vorliegen atypischer Sachverhalte" die Erlaubnis verweigern. Die Beibehaltung eines Arbeitsverbots von sechs Monaten für Ausländer in Erstaufnahmeeinrichtungen wird in dem Entwurf als sachgerecht bezeichnet, "um sicherzustellen, dass das Asylverfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden kann".

ÜBER 12.000 ARBEITSERLAUBNISSE IN ERSTER HÄLFTE 2023

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verwehrten die Ausländerbehörden in gut 1200 Fällen eine Arbeitserlaubnis. Dies geht aus Zahlen der Bundesregierung hervor, die auf eine regelmäßige Anfrage von Clara Bünger von der Links-Fraktion zurückgehen. Zum 30. Juni 2023 hatten demnach knapp 35.000 Geduldete eine Beschäftigungserlaubnis, von denen rund 3100 im ersten Halbjahr erteilt wurden. In 237 Fällen wurde die Arbeitserlaubnis abgelehnt. Bei den Asylsuchenden gab es rund 21.000 mit einer Beschäftigungserlaubnis, von denen gut 9000 allein im ersten Halbjahr erteilt wurden. 563 wurden abgelehnt.

Für die Beschäftigungsduldung sieht der Entwurf neben der Stichtagsänderung weitere Erleichterungen vor. Sie setzt künftig eine zwölf statt bisher 18 Monate lange, vorherige sozialabgabenpflichtige Beschäftigung voraus, und die regelmäßige Arbeitszeit muss nur 20 statt 35 Wochenstunden betragen. Andere Hürden - wie die vollständige Sicherung des Lebensunterhalts aus eigener Kraft - bleiben hoch. Zuletzt wurde von der Beschäftigungsduldung eher wenig Gebrauch gemacht: Mitte 2023 hatten 3382 Personen einschließlich Familienangehörige eine Beschäftigungsduldung - davon 2406 Beschäftigte. Ende Juni 2023 gab es 224.768 ausreisepflichtige Personen mit Duldung.

