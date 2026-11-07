Enviri II: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,58 Prozent auf 324,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,8 Millionen USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach -0,280 USD im Vorjahresvergleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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