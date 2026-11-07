DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.134 +0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Enviri II: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enviri II Corporation Registered Shs When-issued
20.40 EUR 2.30 EUR 12.71 %
Charts | News | Analysen

Enviri II hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach -0,280 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,58 Prozent auf 324,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Enviri II Aktie News

Werbung

Enviri II Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enviri II nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.