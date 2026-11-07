Enviri II: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Enviri II hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach -0,280 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,58 Prozent auf 324,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,8 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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