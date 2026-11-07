DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.134 +0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Enviro Infra Engineers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enviro Infra Engineers Limited Registered Shs
171.65 -9.10 -5.03 %
Charts | News | Analysen

Enviro Infra Engineers hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 INR. Im Vorjahresviertel hatte Enviro Infra Engineers 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Enviro Infra Engineers 3,64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Enviro Infra Engineers Aktie News

Werbung

Enviro Infra Engineers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enviro Infra Engineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.