Enviro Infra Engineers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Enviro Infra Engineers hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 INR. Im Vorjahresviertel hatte Enviro Infra Engineers 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Enviro Infra Engineers 3,64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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