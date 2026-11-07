Enviro Infra Engineers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Enviro Infra Engineers 3,64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 INR. Im Vorjahresviertel hatte Enviro Infra Engineers 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Enviro Infra Engineers hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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