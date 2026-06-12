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Environmental Tectonics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

14.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Environmental Tectonics Corp
1,69 USD 0,04 USD 2,30%
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Environmental Tectonics stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,06 Prozent auf 15,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,1 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,150 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Environmental Tectonics 0,750 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,35 Prozent zurück. Hier wurden 62,72 Millionen USD gegenüber 62,94 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.net

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