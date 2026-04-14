Envirotech Vehicles: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Envirotech Vehicles lud am 13.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Envirotech Vehicles im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 896,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -11,540 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Envirotech Vehicles ein EPS von -5,500 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,94 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,87 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net