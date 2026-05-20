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Envirotech Vehicles: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Envirotech Vehicles Inc Registered shs
2,26 USD -0,24 USD -9,60%
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Envirotech Vehicles hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Envirotech Vehicles vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 281,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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