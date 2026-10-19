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Eigengeschäft

EnviTec Biogas-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der EnviTec Biogas-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EnviTec Biogas AG
16.90 EUR 0.10 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 14.10.2026 bei EnviTec Biogas verzeichnet. Die Transaktion wurde am 16.10.2026 publik gemacht. 2. vLB GmbH & Co. KG, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 14.10.2026 um EnviTec Biogas-Anteile aus. 2. vLB GmbH & Co. KG erwarb 3.652 Aktien zu einem Kurs von je 17,07 EUR. Die EnviTec Biogas-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 16,95 EUR.

Die EnviTec Biogas-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 16,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der EnviTec Biogas-Wert wird an der Börse aktuell auf 253,19 Mio. Euro beziffert. Der Streubesitz wird auf 14.850.000 Aktien beziffert.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von 2. vLB GmbH & Co. KG wurde am 13.10.2026 gemeldet. 2. vLB GmbH & Co. KG erhöhte sein Engagement um 8.108 EnviTec Biogas-Papiere zu jeweils 15,47 EUR.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.05.13 Envitec Biogas halten Warburg Research
03.12.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
13.09.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
20.06.12 Envitec Biogas kaufen Öko Invest
04.06.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG

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