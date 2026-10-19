EnviTec Biogas-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der EnviTec Biogas-Aktie.
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 14.10.2026 bei EnviTec Biogas verzeichnet. Die Transaktion wurde am 16.10.2026 publik gemacht. 2. vLB GmbH & Co. KG, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 14.10.2026 um EnviTec Biogas-Anteile aus. 2. vLB GmbH & Co. KG erwarb 3.652 Aktien zu einem Kurs von je 17,07 EUR. Die EnviTec Biogas-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 16,95 EUR.
Die EnviTec Biogas-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 16,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der EnviTec Biogas-Wert wird an der Börse aktuell auf 253,19 Mio. Euro beziffert. Der Streubesitz wird auf 14.850.000 Aktien beziffert.
Die vorangegangene Managers’ Transaction von 2. vLB GmbH & Co. KG wurde am 13.10.2026 gemeldet. 2. vLB GmbH & Co. KG erhöhte sein Engagement um 8.108 EnviTec Biogas-Papiere zu jeweils 15,47 EUR.
Redaktion finanzen.net
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