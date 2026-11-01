enVVeno Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

enVVeno Medical hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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