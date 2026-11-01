enVVeno Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
enVVeno Medical hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf enVVeno Medical
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf enVVeno Medical
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen