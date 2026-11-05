Enzon Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Enzon Pharmaceuticals lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 USD gegenüber -2,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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