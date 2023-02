EON SE Aktie News: EON SE am Mittag in Grün

Um 12:22 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,01 EUR nach oben. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,03 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 756.414 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 10,77 EUR.

EON SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.748,00 EUR umgesetzt, gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.03.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte EON SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,857 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

