EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,98 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 10,02 EUR zu. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 9,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,02 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 121.306 Aktien.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 37,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,77 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.11.2022 vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.748,00 EUR umgesetzt, gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.03.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

