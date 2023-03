EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag schwächer

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 10,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 10,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.310.081 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,28 EUR erreichte der Titel am 01.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 17,78 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,67 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 09.11.2022. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.047,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,969 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

