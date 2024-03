EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag freundlich

EON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,84 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,84 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,86 EUR an. Bei 11,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 76.071 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,96 EUR ab. Mit Abgaben von 15,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,510 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,30 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.

