EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag gefragt

01.04.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 13,98 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 13,98 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 14,01 EUR. Bei 13,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 242.846 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei 14,01 EUR erreichte der Titel am 01.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 0,25 Prozent zulegen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,572 EUR je EON SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,10 EUR. Am 26.02.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23,84 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 24,44 Mrd. EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen. Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie März 2025: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

