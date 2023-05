EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,99 EUR

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,01 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.745.290 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 1,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 64,90 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,73 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 15.03.2023 vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 34.067,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.047,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,912 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

