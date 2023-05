EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,99 EUR

Das Papier von EON SE konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,01 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 4.745.290 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 64,90 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,73 EUR aus.

Am 15.03.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 34.067,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 126,40 Prozent gesteigert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,912 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

