EON SE Aktie News: EON SE am Mittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 11,45 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 11,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 744.890 EON SE-Aktien.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,34 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 36,42 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Am 10.05.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,982 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

