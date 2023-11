EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 11,29 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,29 EUR. Bei 11,30 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 757.316 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 25,69 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,16 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 18.817,00 EUR, gegenüber 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,37 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

