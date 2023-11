EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,40 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 11,40 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,43 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.906.581 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 26,40 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,16 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 09.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.338,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,11 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

