EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,19 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 9,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 203.532 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2022 auf bis zu 12,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,77 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 26,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,11 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 10.08.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15.047,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Am 13.03.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,928 EUR je Aktie belaufen.

