EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Montagmittag fester

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 9,48 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 9,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 728.601 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 24,44 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,76 EUR.

EON SE veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 15.047,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Am 13.03.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,927 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

