EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 9,47 EUR. Bei 9,52 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,37 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.481.200 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Gewinne von 24,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 30,08 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,76 EUR aus.

EON SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von EON SE.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,927 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

