EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittag

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 12,19 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 12,19 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 620.172 EON SE-Aktien.

Bei 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,34 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 23,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,84 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

