EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,18 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,19 EUR. Bei 12,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 113.289 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,09 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 23,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,84 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 08.11.2023. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

