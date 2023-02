EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von EON SE konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,08 EUR. Bei 10,13 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.276.575 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,77 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.047,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,857 EUR je EON SE-Aktie.

