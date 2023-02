EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag behauptet

Mit einem Wert von 10,03 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 10,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 10,00 EUR. Mit einem Wert von 10,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.937 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 37,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,77 EUR angegeben.

Am 09.11.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.748,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.047,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von EON SE.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,857 EUR je Aktie aus.

