EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 12,31 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 12,31 EUR. Bei 12,29 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 12,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.785.425 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,75 EUR ab. Mit Abgaben von 20,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 13,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,27 Prozent zurück. Hier wurden 16.883,00 EUR gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

