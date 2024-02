EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,59 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,59 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,77 EUR. Bei 12,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 314.797 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 1,64 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,75 EUR am 07.02.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 29,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,20 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

