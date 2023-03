EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 04:06 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 10,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.836.352 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 16,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 39,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,86 EUR an.

Am 09.11.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 28.748,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 91,05 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,972 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images