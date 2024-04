EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 12,81 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 12,81 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 12,77 EUR. Bei 12,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 861.237 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Abschläge von 18,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,70 EUR an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 34.067,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je EON SE-Aktie.

