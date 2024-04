EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag leichter

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 12,82 EUR nach.

Die EON SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,82 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,83 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.713.240 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 18,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,510 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,70 EUR an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 34.067,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

