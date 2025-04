EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 14,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 14,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,98 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.719.773 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 14,09 EUR markierte der Titel am 01.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 25,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,572 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,10 EUR.

Am 26.02.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

