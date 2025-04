EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von EON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 14,07 EUR. Bei 14,08 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,98 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.206 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,09 EUR) erklomm das Papier am 01.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,18 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 25,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,572 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,10 EUR.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23,84 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 24,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX startet im Plus

März 2025: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein