EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von EON SE

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 11,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 163.170 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,19 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,64 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 64,63 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,73 EUR.

Am 15.03.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.748,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,912 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

