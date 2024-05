Aktienkurs im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Mittag

02.05.24 12:07 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 12,56 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 12,56 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,61 EUR. Bei 12,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 909.024 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,93 Prozent sinken. EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,07 EUR an. Am 13.03.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. EON SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,25 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,25 Prozent auf 24,44 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet. Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,09 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Was Analysten von der EON SE-Aktie erwarten Erste Schätzungen: EON SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

