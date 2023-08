EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittwochmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 11,31 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 11,31 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,26 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,41 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 722.891 Aktien.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,22 EUR.

EON SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 29.507,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,990 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur EON SE-Aktie im Juli 2023

E.ON-Aktie schwächelt dennoch: E.ON kann Gewinn in erstem Halbjahr deutlich steigern - E.ON kündigt weitere Preissenkungen bei Strom und Gas an

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick