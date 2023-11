EON SE Aktie News: EON SE am Mittag auf grünem Terrain

EON SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 11,47 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,55 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 840.066 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 36,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,16 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

