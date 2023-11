EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag fester

EON SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 11,52 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 11,52 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,55 EUR an. Mit einem Wert von 11,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 218.484 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 6,27 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,39 EUR am 03.11.2022. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,16 EUR.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

