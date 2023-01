EON SE Aktie News: EON SE am Mittag höher

Um 12:22 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 9,64 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 9,65 EUR zu. Mit einem Wert von 9,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.254.002 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Gewinne von 23,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,76 EUR aus.

Am 09.11.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.748,00 EUR – ein Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 15.047,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,927 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der E.ON-Aktie angepasst

Die staatliche Förderbank KfW zahlt erste Milliarden an Energieversorger

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images