EON SE Aktie News: EON SE steigt am Vormittag

Die EON SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 9,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 9,51 EUR. Bei 9,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.100 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,23 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 30,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,76 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 28.748,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,927 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der E.ON-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com