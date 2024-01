EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,20 EUR an der Tafel.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,20 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,21 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 12,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 73.244 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,47 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,84 EUR.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16.883,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 28.748,00 EUR umsetzen können.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

