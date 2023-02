EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Die EON SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 10,03 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 10,00 EUR. Bei 10,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 120.222 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 20,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,77 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 28.748,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,931 EUR je Aktie.

