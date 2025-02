EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Montagmittag Verluste

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,35 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,35 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.009.295 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,76 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 8,06 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,616 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,89 EUR.

Am 14.11.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

