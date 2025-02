EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 11,38 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,38 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,33 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 315.180 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Gewinne von 21,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,616 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 16,76 Mrd. EUR, gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,73 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

