EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR abwärts. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,27 EUR nach. Bei 12,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.893 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,82 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Mit Abgaben von 14,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,99 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.11.2024 vor. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2024 aus.

