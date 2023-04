EON SE Aktie News: EON SE gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,36 EUR

Die EON SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 11,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.238.999 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2023 markierte das Papier bei 11,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,18 EUR.

Am 15.03.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 126,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.067,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.047,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,904 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

