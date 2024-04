EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 12,54 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 12,54 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,51 EUR. Mit einem Wert von 12,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.671.217 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,70 EUR.

EON SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.067,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.883,00 EUR.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. EON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

